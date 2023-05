1 Ein Faustschlag ins Gesicht eines Höpfigheimer Fußballspielers ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Polizei (Symbolbild). Foto: Archiv (dpa/Karl-Josef Hildenbrand)

Zu unschönen Szenen und Gewalt kam es nach der Partie zwischen dem GSV Höpfigheim II und dem FC Marbach II am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr.









Steinheim-Höpfigheim - Schaut man sich nur den Spielbericht im Internet an, so war die Partie der Fußball-Kreisliga B2 Enz-Murr zwischen dem GSV Höpfigheim II und dem FC Marbach II ein ganz normaler Kick am Sonntagmittag. Die Höpfigheimer gewannen mit 2:1, es gab drei Gelbe Karten im gesamten Spielverlauf. Doch dass es eben keine normale Partie war, wird spätestens durch einen Polizeibericht vom Montagvormittag klar.