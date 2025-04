Steinheim: Geld und Lebensmittel erbeten – Betrüger klingeln an Haustüren

1 Die Männer klingelten an mehreren Haustüren. (Symbolbild) Foto: /Franziska Kraufmann

Mehrere Anwohner der Hofacker- und Klosterstraße in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) hatten sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, nachdem Männer an ihre Tür geklingelt hatte. Diese gaben vor, sich in einer Notlage zu befinden.











Link kopiert



Betrüger haben am Donnerstag in Steinheim versucht, die Hilfsbereitschaft von Anwohnern auszunutzen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Männer zwischen 14.15 und 14.45 Uhr an mehreren Türen in der Hofacker- und der Klosterstraße geklingelt, und vorgegeben, sich in einer Notlage zu befinden. Den Bewohnern sollen laminierte Zettel gezeigt worden sei, zudem wurde um Geld sowie Lebensmittel gebeten.