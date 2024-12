Steinheim: Bewohner überrascht Einbrecher bei seiner Heimkehr

1 Die Unbekannten durchsuchten Räume und Schränke. (Symbolbild) Foto: dpa/Nicolas Armer

In Steinheim hat der Bewohner eines Hauses zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Ein Zeuge beobachtete die Männer bei ihrer anschließenden Flucht. Und auch in Gemmrigheim trieben Einbrecher am Donnerstag ihr Unwesen.











Ein Bewohner eines Hauses in der Heinrich-Böll-Straße in Steinheim machte am Donnerstagabend bei seiner Heimkehr eine böse Überraschung: Einbrecher hatten sich – vermutlich kurz nach 17 Uhr – gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft und damit angefangen, die Schränke zu durchwühlen. Die Heimkehr hatte die Unbekannten bei ihrem Tun gestört, woraufhin sie umgehend die Flucht antraten – jedoch nicht ohne eine Spardose mit Bargeld mitzunehmen.