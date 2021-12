4 Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: imago images/KS-Images.de/Karsten Schmalz via www.imago-images.de

Bei einer Kollision in Steinheim an der Murr, in die drei Autos involviert sind, werden am Donnerstagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Alle Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.















Link kopiert

Steinheim an der Murr - Zwei Leichtverletzte, drei beschädigte Fahrzeuge sowie Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 1100 bei Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, war eine 39-jährige Opel-Fahrerin gegen 10.20 Uhr von Großbottwar kommend auf der L1100 unterwegs und wollte nach links in die Steinbeisstraße einbiegen. Dabei übersah sie offenbar den Audi eines 27-Jährigen, der ihr auf der Landesstraße entgegenkam, und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf den im Einmündungsbereich der Steinbeisstraße verkehrsbedingt wartenden Mitsubishi einer 22-Jährigen geschoben.

Bei dem Unfall erlitten die 39-Jährige und der 27-Jährige leichte Verletzungen, die 39-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die L1100 kurzzeitig voll gesperrt werden, es wurden Umleitungen eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Steinheim an der Murr war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Einsatzort.