4 Die Scheune wurde durch den Sturm stark beschädigt. Foto: SDMG/Hemmann

Im Kreis Ludwigsburg hat das Unwetter am Mittwochabend Spuren hinterlassen. In Steinheim an der Murr stürzte das Dach einer Scheune ein.















Am Mittwochabend ist ein Scheunendach in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) eingestürzt. Nach ersten Informationen einer Polizeisprecherin wurden die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr verständigt. Eine Anruferin hatte gemeldet, dass ein Blitz in die Scheune in der Marktstraße eingeschlagen sei.

Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass der Holzaufbau des Gebäudes infolge von kräftigen Sturmböen nach vorne gekippt war. Das Mauerwerk blieb unversehrt. Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 50.000 bis 60.000 Euro.