1 Die Polizei sucht nach einem Exhibitionisten. Foto: dpa/Silas Stein

Zwei Spaziergängerinnen begegnet auf einem Feldweg ein junger Mann mit heruntergezogener Badehose. Die Polizei sucht nun nach dem Exhibitionisten.















Ein Exhibitionist hat am Mittwoch im Gewann Seefeld in Steinheim (Kreis Ludwigsburg) zwei Frauen im Alter von 63 und 64 Jahren belästigt. Der Mann hatte gegen 18.15 Uhr auf dem Feldweg zwischen Murr und Steinheim an der Murr mit heruntergelassener Badehose onaniert, teilt die Polizei mit. Die beiden Spaziergängerinnen sprachen ihn unerschrocken an, daraufhin ging er davon. Der Mann ist schlank, hat kurze blonde Haare und war nur mit einer roten Badehose bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise.