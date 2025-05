Steinheim an der Murr

1 Das Polizeirevier Marbach leitet die Ermittlungen. (Symbolbild) Foto: Imago/Eibner

Ein Scooter-Fahrer soll am Montagabend in Steinheim an der Murr auf zwei Jugendliche losgegangen sein. Einem davon schlug der Mann mehrfach ins Gesicht.











Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines E-Scooters, der am Montagabend in Steinheim einen 17-Jährigen geschlagen und bedroht haben soll. Dieser lief gegen 21.40 Uhr gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund einen Feldweg an der L 1100 entlang, als ihnen der E-Scooter-Fahrer aus Richtung Murr entgegenkam.