Eine Frau wurde am Samstagnachmittag beim Spaziergang in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) unvermittelt von einem fremden Hund in den Oberschenkel gebissen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.











Eine 60-Jährige war am Samstag gegen 16.30 Uhr auf einem Feldweg nördlich des Riedstadions in Steinheim spazieren, als sie dort von einem Hund gebissen wurde. Die Frau lief an einem Mann vorbei, der seinen Hund an einer langen Leine führte, als sie unvermittelt von dem Vierbeiner in den Oberschenkel gebissen und leicht verletzt wurde. Bei dem Hund mit kurzem schwarzen Fell und braunen Pfoten handelte es sich mutmaßlich um einen Dobermann.