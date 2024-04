Steinewerfer in Kirchheim am Neckar

1 Der 25-Jährige wurde am 26. März festgenommen. Foto: Heiko Küverling /Strauss-News

Dem Mann wird vorgeworfen bereits im Januar und Februar mehrere Fensterscheiben an öffentlichen Gebäuden in Heilbronn und Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) mit Pflastersteinen beworfen zu haben. Nun wurde er festgenommen.











Link kopiert



Intensive gemeinsame Ermittlungen der Polizeipräsidien Heilbronn und Ludwigsburg führten zur Festnahme eines 25-Jährigen, der im Verdacht steht für erhebliche Schäden an öffentlichen Gebäuden verantwortlich zu sein. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wird dem Mann vorgeworfen, bereits am 25. Januar diesen Jahres 16 Fensterscheiben des Landratsamtes Heilbronn mit einem Pflasterstein beschädigt zu haben. Außerdem steht er im Verdacht, zwei Tage später mehrere Pflastersteine gegen die gläserne Eingangstür des Rathauses in Kirchheim am Neckar und die Fensterscheiben des gegenüberliegenden Polizeipostens geworfen zu haben. Durch Ermittlungen geriet der 25-Jährige ins Visier der Polizei.