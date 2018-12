Steinenbronn/Stuttgart-Degerloch Voller Einsatz mit halbem Herzen

Von Corinna Pehar 11. Dezember 2018 - 13:44 Uhr

Kenth Joite ist der Liebe wegen von Braunschweig nach Steinenbronn gezogen. Nächstes Jahr will er heiraten. So schöne Aussichten hatte er nicht immer Foto: Corinna Pehar

Als Kenth Joite geboren worden ist, gaben ihm die Ärzte gerade einmal zwei Jahre. Heute ist er 28 Jahre alt, trotz seines Herzfehlers. Und er hat seine Mission gefunden.

Steinenbronn/Degerloch - Am Anfang geht es gleich zur Sache. „Sorry, dass ich zu spät bin, ich hab’ in der letzten Stunde Blut gehustet“, sagt Kenth Joite. Das Interview deshalb verschieben? „Quatsch, es geht mir schon besser, und außerdem ist es ja für eine gute Sache“, sagt der junge Mann im Café bei Ritter Sport in Waldenbuch. Bei einer Cola beginnt er zu erzählen, dass er eigentlich nur zwei Jahre alt hätte werden sollen. Wegen eines Herzfehlers. „Die Ärzte haben meinen Eltern wenig Hoffnung gemacht“, sagt er. „Doch sie haben gekämpft.“ Kenth Joite ist inzwischen 28 Jahre alt. „Ich rechne ihnen hoch an, dass sie mich wie einen normalen Jungen haben aufwachsen lassen, ich durfte im Matsch spielen, toben und auch mal hinfallen.“