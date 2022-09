1 Der Fahrradfahrer soll die Beamten beleidigt haben. Foto: Eibner/Fleig

Polizisten haben in Steinenbronn einen Fahrradfahrer aufgefunden, der stark betrunken mit seinem Fahrrad mitten auf der Straße lag.















Mit einem aggressiven Fahrradfahrer haben es Beamte des Polizeireviers Böblingen am frühen Donnerstagmorgen in Steinenbronn (Kreis Böblingen) in der Tübinger Straße zu tun bekommen.

Gegen 2.40 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, da er eine Person entdeckt hatte, die auf der Straße lag und möglicherweise schlief. Die Beamten fanden den schlafenden 42-Jährigen laut Polizeibericht tatsächlich mitten auf der Straße liegend auf. Das Fahrrad lag zwischen seinen Beinen. Auf die Beamten soll der 42-Jährige sogleich aggressiv reagiert haben und soll sie beleidigt haben. Ein Atemalkoholtest verlief positiv und habe einen Wert von mehr als zwei Promille ergeben.

Da er im Verdacht stand, betrunken Fahrrad gefahren zu sein, sollte er sich einer Blutentnahme unterziehen. Hierzu sollte er mit dem Streifenwagen in ein Krankenhaus gefahren werden, doch der Fahrradfahrer wollte laut Polizei nicht einsteigen und wehrte sich vehement. Mehrmals wurde der 42-Jährige aufgefordert freiwillig einzusteigen, doch als er das nicht tat, musste er letztlich mit einfacher körperlicher Gewalt in den Streifenwagen gedrückt werden. Während der Fahrt und im Krankenhaus beleidigte er die Einsatzkräfte immer wieder. Im Anschluss an die polizeilich notwendigen Maßnahmen wurde er, aufgrund der starken Alkoholisierung, in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers untergebracht.