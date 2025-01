Steinenbronn: Diebe brechen in Gaststätte ein

1 Einbrecher haben mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Gaststätte gestohlen (Symbolbild). Foto: Christian Schwier/stock.adobe

Die Polizei hofft auf Hinweise, nachdem noch unbekannte Täter in eine Gaststätte eingestiegen sind. Sie stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld.











Noch unbekannte Täter sind am am frühen Freitagmorgen zwischen 3 Uhr und 4 Uhr in eine Gaststätte in der Sandäckerstraße in Steinenbronn eingebrochen. Sie klauten den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge einen Bedienungsgeldbeutel mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Die Höhe des entstandenen Schadens kann die Polizei derzeit noch nicht genau beziffern.