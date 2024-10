Steinenbronn: Bau des Ärztehauses rückt näher

1 In dem viergeschossigen Bau sollen fünf Praxen und drei Arztwohnungen unterkommen. Foto: Gemeinde/NV-Engineering

Der Steinenbronner Arzt Genc Kelmendi baut sein eigenes Ärztehaus. Den Bauantrag für das Großprojekt hat er eingereicht und wartet auf die Freigabe, damit sein anvisiertes Startdatum klappt.











Noch ist an der Tübinger Straße in Steinenbronn eine grüne Wiese, wo in absehbarer Zeit ein Ärztehaus entstehen soll. Im Gemeinderat stand das Großprojekt, das der Steinenbronner Arzt Genc Kelmendi plant, kürzlich noch einmal auf der Tagesordnung – aber nicht, weil es weitreichende Änderungen gibt. „Es handelt sich dabei um eine Formalie, die Rechtssicherheit geben soll“, erklärt Bürgermeister Ronny Habakuk. Der sogenannte „Beschluss über die erste Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes“ solle sicherstellen, dass baulich Kleinigkeiten nachgesteuert werden können, falls sich im weiteren Verlauf Änderungen ergeben sollten. Dabei gehe es um spezielle Anforderungen der Fachärzte, die womöglich statische Besonderheiten nach sich ziehen könnten, oder um Dinge, welche die Barrierefreiheit betreffen. Der Gemeinderat stimmte der Vorlage mehrheitlich bei einer Enthaltung zu.