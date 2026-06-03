Die dritte Auflage von Rocks&Run startet am 16. Juni in Rielingshausen. Anmeldungen sind noch möglich.
Beeindruckende Steinwände, lange Förderbänder und tonnenschwere Maschinen bilden die außergewöhnliche Kulisse für ein besonderes Sportevent: Am Samstag, 13. Juni, lädt die HSG Marbach-Rielingshausen zur dritten Auflage des Trailruns „Rocks & Run“ in den Steinbruch der Klöpfer-Gruppe in Marbach-Rielingshausen ein. Die Teilnehmenden können das Gelände des Steinbruchs laufend entdecken und gleichzeitig ein lokales Projekt unterstützen.