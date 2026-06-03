Erlös geht an ein soziales Projekt

Herzstück ist der „Main Run“: Auf einem rund 2,5 Kilometer langen Rundkurs mit etwa 90 Höhenmetern pro Runde gilt es, innerhalb von zwei Stunden möglichst viele Runden zu absolvieren. Beim „Youngster Run“ gehen die Jahrgänge 2010 bis 2015 an den Start, während beim „Kids Run“ die jüngsten Laufenden ab Jahrgang 2016 erste Wettkampfluft schnuppern können – auch mit einer Begleitperson. „Roch & Run“ bietet auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die Zuschauenden. Der Erlös geht an die Einrichtung eines Werkraums im evangelischen Kindergarten Rielingshausen. Anmeldungen unter https://my.raceresult.com/378500/info.