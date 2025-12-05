Steinbruch in Rielingshausen: Sprengungen werden online angekündigt

1 Der Marbacher Stadtteil Rielingshausen liegt dicht am Steinbruch. Foto: Werner Kuhnle

Die Firma Klöpfer will auf ihrer Homepage und per WhatsApp-Kanal mehr Informationen zur Verfügung stellen.











Einige Bewohner des Marbacher Stadtteils Rielingshausen leiden schon seit Jahren unter den Sprengungen im benachbarten Steinbruch der Firma Klöpfer, beklagen Erschütterungen, Lärm und Staubwolken. Dass der Steinbruch auf Wunsch des Betreibers erweitert werden soll, hat den Streit zwischen den Parteien – zu denen auch die Marbacher Stadtverwaltung auf Seiten der Rielingshäuser gehört – noch verschärft. Auch wenn ein Gericht die Erweiterungspläne erst einmal gestoppt hat.