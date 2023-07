1 VRS-Chefplaner Thomas Kiwitt hat rund 200 Zuhörer über das laufende Verfahren zu einer möglichen Erweiterung des Steinbruchs informiert. Foto: Werner Kuhnle

Bei einer Infoveranstaltung in Rielingshausen wird eine mögliche Erweiterung des örtlichen Steinbruchs scharf kritisiert und der Bedarf dafür angezweifelt.









Gemeinderat, Ortschaftsrat und Stadtverwaltung haben sich bereits mehrfach gegen eine abermalige Erweiterung des Steinbruchs in Rielingshausen ausgesprochen. Eine Bürgerinitiative (BI) wehrt sich ebenfalls mit Händen und Füßen dagegen, dass eine neue, rund neun Hektar große Fläche im Regionalplan für den Gesteinsabbau freigehalten wird. Die Vertreter des Verbands Region Stuttgart (VRS) um Chefplaner Thomas Kiwitt wagten sich am Dienstag also gewissermaßen in die Höhle des Löwen, als sie in der örtlichen Gemeindehalle vor rund 200 Besuchern aus freien Stücken zum Stand des Verfahrens Stellung bezogen.