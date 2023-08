5 Wohlfühlort in den Steillagen zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler: Besucher genießen gute Tropfen und Aussicht. Foto: Simon Granville

Zum ersten Mal nach der coronabedingten Zwangspause fanden auf den Felsenkanzeln zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler wieder die Ludwigsburger Steillagentage statt.









Der Wohlfühlort mit der natürlichsten Aussicht in Ludwigsburg liegt oberhalb des Neckars zwischen den Stadtteilen Neckarweihingen und Poppenweiler. Daran besteht kein Zweifel. Tief unten neben der Schleuse windet sich der Fluss um die Zugwiesen. Auf der Höhe Oßweil ist kaum etwas von der daneben liegenden Stadt zu sehen. Und zu hören schon gar nicht. Was für ein Gegensatz zum Pop-up-Grün auf dem Arsenalplatz. Aussicht und Wein (oder Apfelschorle) im Einklang genießen – was den Erholungswert betrifft, sind die Steillagentage am vergangenen Wochenende erneut ein Selbstläufer.