Steillagen-Weinbau: Schöne Aussicht – mit Ablaufdatum

Die Steillagen im Landkreis Ludwigsburg: Es geht nicht mehr nur um den Erhalt, sondern um eine neue Zukunft. Dabei sind Politik und Verbraucher gleichermaßen gefordert.
Wenn man so am Käsberg in Mundelsheim spazieren geht und den Blick über die Steillagen und die Neckarschleife schweifen lässt, geht einem das Herz auf. Wer hier nicht staunt, muss völlig abgebrüht sein. Vermutlich geht er dann aber auch nicht dort spazieren. Diejenigen, die da laufen oder fahren – egal ob in Mundelsheim, Hessigheim, Kirchheim, Benningen, Marbach oder sonstwo an den Steillagen am Neckar – haben oft so ein beseeltes Lächeln im Gesicht. Es ist einfach schön dort. Punkt.