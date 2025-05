Steillagen-Rettung am Neckar: Hobby-Winzer greifen ein, bevor die Brombeeren die Macht übernehmen

Steillagen-Rettung am Neckar

10 Feiern mit Blick auf die mächtigen Steillagen: Benningen geht steil. Foto: WaP

Die Steillagen am Neckar sind in Gefahr. In vielen Orten versuchen Freiwillige, sie zu retten. In Benningen bewirtschaften Hobby-Wengerter mehr als ein Drittel der Flächen.











Bei einem Gläschen Wein guckt es sich leicht die Steillagen hinauf. Wie an den Hang geklebt reihen sich die Reben, nur unterbrochen von den schmalen Wengertstaffeln. Da kriegt man schon beim schauen Schweißperlen auf der Stirn. Wie mühevoll die Arbeit in den Steillagen ist, davon können die „Wengerter auf Probe“ (WaP) in Benningen ein Lied singen.