Steillagen-Retter: Einmal quer durch die Steillagen trinken – Winzerfest in der Benninger Kelter

Hobby-Wengerter als Steillagen-Retter: Beim Winzerfest in Benningen (Kreis Ludwigsburg) gibt es am 29. November eine Vielfalt an Weinen zu entdecken – und noch viel mehr.

Über die Zukunft der Steillagen wird viel gesprochen und diskutiert – in Benningen wird angepackt. Seit knapp sechs Jahren läuft „Wengerter auf Probe“. Hier werden Menschen zu Hobby-Wengertern ausgebildet. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Inzwischen sind es mehr als 60 Leute, die sich um immerhin ein Drittel der Benninger Steillagen kümmern.

Mehr Leute, mehr Stückle, das bedeutet auch mehr Wein. Das Portfolio der Hobby-Wengerter aus Benningen hat sich peu à peu weiterentwickelt – vom ersten eigenen Trollinger bis zu einer guten Vielfalt an Varianten: der Piwi Souvignir Gris, Riesling, mehrere Blanc de Noirs, verschiedene Rosés und Rotwein-Cuvées.

Hobby-Wengerter präsentieren ihre Weine

Sie alle kann man am Samstag, 29. November, beim ersten Winzerfest in der Kelter in Benningen probieren. Man kann sich dort sozusagen einmal quer durch die Benninger Steillagen trinken und herausfinden, was die Hobby-Wengerter in ihren Weinbergen und die Profi-Wengerter im Keller geschaffen haben.

Man kann an diesem Abend aber ebenfalls herausfinden, wie die Arbeit in den Steillagen funktioniert, wie die „Wengerter auf Probe“ arbeiten und wie man dort auch mal ein Schnupperpraktikum machen kann.

Es geht um die Zukunft der Steillagen

Bei einem Gläschen Wein wird beim Winzerfest auch darüber gesprochen, wie die Zukunft der Steillagen aussehen kann. Konrad Storz, Mitglied der Hobby-Wengerter der ersten Stunde, erklärt, dass die Gruppe dazu auch neue Wege geht, wie etwa die Veredelung alter Trollinger-Reben mit zukunftsfähigen Piwi-Sorten.

Zu all dem wird es am Samstagabend ab 17 Uhr in der Kelter auch die passende kulinarische Grundlage geben: einen Winzereintopf mit Benninger Rotwein etwa, eine Butternutkürbis-Weißwein-Suppe, Zwiebelkuchen, Quiche und mehr.