Steillagen-Retter: Einmal quer durch die Steillagen trinken – Winzerfest in der Benninger Kelter

Hobby-Wengerter als Steillagen-Retter: Beim Winzerfest in Benningen (Kreis Ludwigsburg) gibt es am 29. November eine Vielfalt an Weinen zu entdecken – und noch viel mehr.
Über die Zukunft der Steillagen wird viel gesprochen und diskutiert – in Benningen wird angepackt. Seit knapp sechs Jahren läuft „Wengerter auf Probe“. Hier werden Menschen zu Hobby-Wengertern ausgebildet. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Inzwischen sind es mehr als 60 Leute, die sich um immerhin ein Drittel der Benninger Steillagen kümmern.