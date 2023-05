Steillagen am Neckar

1 Die Steillagen am Neckar: schön, aber auch ganz schön anstrengend, wenn man sie bewirtschaftet. Foto: Werner Kuhnle

Die Steillagen am Neckar liefern hochwertigen Wein. Sie zu bewirtschaften ist jedoch schwierig. Der Weinbauverband freut sich über kreative Ideen.









Faszination Steillagen. Atemberaubend ist es jedes Mal, wenn man da oben steht, den Blick schweifen lässt auf Reben, Landschaft und Neckar. Und doch ist diese Idylle bedroht. Massiv und seit Jahren schon. Aktuell wird in Württemberg auf 800 Hektar Wein in Steillagen und terrassierten Steillagen angebaut. „Tendenz leider deutlich fallend“, sagt Hermann Morast, der Geschäftsführer des Weinbauverbands Württemberg. Dennoch gibt es nirgends sonst so viele terrassierte Steillagenweinberge, heißt es auf der Homepage des Verbands. „Die kulturhistorisch wertvollen Mauern schmeicheln nicht nur dem Auge des Betrachters, sie sind auch ein ganz besonders wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen.“