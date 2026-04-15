Steigung nahe Schlat: Wie sicher ist der Gairenbuckel?

Zwischen Schlat und Reichenbach im Täle im Kreis Göppingen passieren oft schwere Unfälle. Häufig seien die Autofahrern selbst schuld, sagt das Straßenverkehrsamt.
Zwei Schilder weisen auf Tempo 50 hin, zwei weitere auf die gefährliche Kurve, dazu kommen gelb-rot leuchtende Richtungstafeln am Straßenrand. Autofahrer sollen erkennen: Hier ist Vorsicht geboten. Dennoch kommt es auf dem Gairenbuckel (oder Schlater Buckel) sowie der gesamten Landesstraße L1218 zwischen Schlat und Reichenbach im Täle immer wieder zu Unfällen. Zuletzt vor zwei Wochen, als binnen weniger Minuten zwei Autofahrer bei Schnee und Graupel nicht schnell genug bremsen konnten.