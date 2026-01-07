Steigt der TSV Malmsheim auf?: Warum Top-Scorer Luis Müller trotz Angeboten seinem Team treu blieb

Mit 2,02 Metern und Dirk Nowitzki als Vorbild ist Luis Müller der Kopf des Erfolgs beim Basketball-Landesligisten TSV Malmsheim. Sein Team steht kurz vor einem weiteren Aufstieg.
Luis Müller ist ein Berg von einem Mann, offiziell misst der Basketballer des TSV Malmsheim stolze 2,02 Meter. Den 23-Jährigen nur darauf zu reduzieren wird seinem Profil jedoch nicht gerecht. Müller ist trotz seiner Größe ein schneller Spieler, er vereint das physische Spiel eines Centers mit der Wurfpräzision eines Power Forward.