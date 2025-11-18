Steigender Waffenbedarf: Rheinmetall peilt 50-Milliarden-Umsatz an

Seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, geht die Nachfrage nach Panzern, Artillerie und Munition durch die Decke. Der Nachfrageanstieg werde noch lange weitergehen, ist ein Manager überzeugt.
Unterlüß - Deutschlands größter Rüstungskonzern sieht sich auf Kurs, um seinen Umsatz binnen sechs Jahren zu verfünffachen. "2030 wollen wir bei Verkäufen von etwa 50 Milliarden Euro sein", sagte Konzernchef Armin Papperger vor Finanzanalysten im niedersächsischen Unterlüß und zeigte sich überzeugt, dieses Ziel zu erreichen. Hintergrund sind internationale Konflikte. In Unterlüß hat Rheinmetall sein größtes Werk.