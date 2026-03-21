Mit steigenden Unfallzahlen wächst der Druck. Eine Kampagne im Rems-Murr-Kreis setzt auf eine simple, aber folgenreiche Entscheidung.
Ein Kind stürzt, ein Mann erschrickt – und plötzlich ist alles anders. Zwei tragische Fahrradunfälle an einem Tag im August vergangenen Jahres. In Rudersberg schlägt ein Zwölfjähriger nach einem Radbruch auf den Asphalt, in Schorndorf verliert ein 53-Jähriger nach einer Vollbremsung die Kontrolle. Beide erleiden schwere Kopfverletzungen. Zwei Szenen, die zeigen, wie schmal der Grat ist zwischen Alltag und Ausnahmezustand.