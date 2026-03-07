Steigende Spritpreise: Tankstellenbetreiber prangern „Raubtierkapitalismus“ an

Der Verband der Tankstellenbetreiber wirft den Mineralölkonzernen „Abzocke“ vor, weil die Spritpreise so rasch nach oben gehen. Mangelt es am Willen der Politik, dagegen vorzugehen?
Die Mineralölkonzerne langen seit dem Angriff auf den Iran kräftig zu: Im bundesweiten Schnitt sind derzeit Spritpreise klar über zwei Euro pro Liter beim Diesel, um diesen Symbolwert herum bei Super und etwas darunter bei Super E10 üblich. Das ruft auch die Tankstellenbetreiber auf den Plan, weil sie sich mit ihrem Personal in der Bredouille sehen, den Groll der Autofahrer über die Preissprünge ausbaden zu müssen.