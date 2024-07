Wie sicher ist der öffentliche Nahverkehr im Südwesten?

1 Zwei Polizisten gehen durch den Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Bahnhöfe sind zum Teil unwirtliche Orte und oft auch Tatorte. Wie sicher können sich die Bürger dort noch fühlen? Ein Fahrgastverband fordert auch an kleinen Stationen mehr Kontrollen. Eine Übersicht.











Bahnhöfe sind nicht selten Kriminalitätsschwerpunkte und auch in Zügen werden Straftaten begangen. Im vergangenen Jahr wurden laut Polizei in Baden-Württemberg rund 6300 Menschen Opfer von Aggressionsdelikten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Das war im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 6,4 Prozent. Diese Entwicklungen teilte die Landesregierung in der Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Landtag mit. Die gute Nachricht: Drei von vier Straftaten im ÖPNV wurden aufgeklärt.