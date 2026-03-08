Steigende Gaspreise: Russland will Europa den Flüssiggas-Hahn abdrehen

Die Gas-Preise steigen wegen des Iran-Krieges, da erhöht der Kreml den Druck auf die EU. Doch befindet sich Moskau nicht in einer Position der Stärke.
Wladimir Putin hat laut nachgedacht. Da der Gasfluss von Russland nach Europa ohnehin bald eingestellt werde, könne das doch auch sofort passieren, sinnierte der Präsident in einem Interview im Staatsfernsehen. Putin wollte diesen Satz natürlich nicht als Drohung verstanden wissen, er überlege nur laut, schob der Kreml-Herrscher scheinbar konziliant hinterher.