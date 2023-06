1 Kriminalhauptkommissar Frank Schwenzle vom Referat Prävention berät Bürger zu einbruchshemmenden Maßnahmen. Foto: Sebastian Steegmüller

In der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche wieder an. Allein am vergangenen Wochenende wurden gleich mehrere Fälle in der Landeshauptstadt angezeigt. Um den Tätern das Leben zu erschweren, setzt das Polizeipräsidium Stuttgart auf Prävention.









Einbrecher sind am Donnerstagabend in ein Reihenhaus an der Straße Weinklinge in Rohracker eingestiegen. Zwischen 17 und 18.15 Uhr hebelten sie ein Terrassenfenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck von noch unbekanntem Wert sowie eine 500 Euro teure Winterjacke.