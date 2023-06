1 Die Maskenpflicht in Stuttgart könnte ausgeweitet werden. Foto: dpa

Stuttgart tut gut daran, weitere Vorsorge gegen Corona zu treffen, findet Jan Sellner, Leiter der Lokalredaktion. Die Stadt muss allerdings auch diejenigen in den Blick nehmen, die erhebliche Nachteile durch die Beschränkungen haben.









Stuttgart - Wenn man sich was wünschen dürfte . . . ein Corona-freies Wochenende stünde auf der Wunschliste weit oben! Doch dieser Wunsch wird sich auf absehbare Zeit nicht erfüllen denn die Entwicklung läuft, wie man weiß, in eine andere Richtung. Nachdem Esslingen den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in dieser Woche überschritten hat und damit offiziell als Risikogebiet gilt, näherte sich zuletzt auch die Landeshauptstadt der kritischen Marke. Das Gesundheitsamt spricht von einer „diffuseren Verbreitung“. Jüngste Meldungen über Infektionen in Altenheimen und Flüchtlingsunterkünften beunruhigen zutiefst.