Steigende Corona-Zahlen in Stuttgart

Stuttgart gilt seit dem Wochenende als Corona-Hot-Spot – und die Stadt will die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen. Und wie soll das kontrolliert werden?









Stuttgart - Auf die Polizei wartet demnächst viel zusätzliche Arbeit. Allerdings hat sie aber auch noch viele Fragen: „Für eine Maskenpflicht innerhalb des Cityrings muss erst noch so manches geklärt werden“, sagt der Stuttgarter Polizeisprecher Jens Lauer am Sonntag. Schließlich müsse auch dem auswärtigen Besucher klar gemacht werden, wo die Pflicht greife und wo nicht. Gibt es eine Karte? Werden Schilder aufgestellt? „Wir werden da sicher keine Absperrung machen“, sagt Lauer. Er rechnet damit, dass sich Stadt und Polizei am Montag über Details absprechen werden.