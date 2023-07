1 General Manager Holger Flory im fünften Stock seines Hotels: Die Baustelle für S 21 befindet sich gegenüber. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Mit der Dauerbaustelle für Stuttgart 21 vor der Haustür hat es das Steigenberger Graf Zeppelin schwer – nun sorgt ein bitterböser Verriss für noch mehr Verdruss. Hotelchef Holger Flory spricht mit uns über die Kritik und seine Pläne in harten Zeiten.









Als am 14. März 1931 das Hotel eröffnet wird, das der Bahnhofsarchitekt Paul Bonatz erbaut hat, kreist ein Zeppelin über den Dächern von Stuttgart. Blumen regnet es vom Himmel herab auf die „damals modernste Herberge Süddeutschlands“. Mit dem Hotelnamen will man den 1838 in Konstanz geborenen und 1917 in Berlin verstorbenen Ferdinand Graf von Zeppelin ehren, den Namensgeber einer Generation von Luftschiffen. Seit 1957 gehört das Haus zu Steigenberger. Die Fassade steht unter Denkmalschutz. Was sich dahinter tut, ist seit einigen Tagen Gegenstand einer bundesweit geführten Debatte.