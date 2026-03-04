Iranische Asylanträge am häufigsten in Deutschland gestellt

Führt der Krieg im Nahen Osten zu mehr Geflüchteten aus dem Iran in Europa? Bisher machen Iraner nur einen kleinen Teil der Asylsuchenden aus. Deutschland ist dabei besonders im Fokus.
2025 haben die Länder der EU sowie Norwegen und die Schweiz 7879 Asylanträge von Menschen aus dem Iran verzeichnet. 2024 waren es 11.305 Anträge, wie die EU-Agentur für Asyl in Valletta mitteilte. Im Vergleich zu anderen Herkunftsländern machten 2025 iranische Asylgesuche weniger als ein Prozent aller europäischen EU-Asylanträge aus.