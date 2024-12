Stehen Anklagen bevor?: Tod von Liam Payne: Polizei nimmt zwei Hotelangestellte ins Visier

Nach dem tragischen Tod von Liam Payne (1993-2024) sollen einem Medienbericht zufolge zwei Angestellte des Hotels, von dessen Balkon in Buenos Aires der Sänger in den Tod stürzte, im Fokus weiterer Ermittlungen der argentinischen Polizei stehen. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, geht um den Empfangschef sowie den Sicherheitschef des CasaSur Palermo Hotels in Buenos Aires.

Rolle des Hotelpersonals im Fokus der Ermittlungen

Der Empfangschef, der auf den Namen Esteban Grassi hören soll, hatte an Paynes Todestag auch einen Notruf abgesetzt, indem er um dringende medizinische Hilfe für das One-Direction-Mitglied bat, bevor dieser von seinem Balkon im dritten Stock in den Tod stürzte. Er gehört außerdem zu einer Gruppe von drei Menschen, die Payne kurz vor der Tragödie aus der Lobby des Hotels zurück in sein Zimmer getragen hatten, wie die "Daily Mail" bereits vor über zwei Wochen berichtet hatte.

Befragungen schon kommende Woche?

Ein Foto dieses besorgniserregenden Verhaltens des Hotelpersonals liegt dem britischen Blatt vor, das daraufhin die Frage aufwarf, warum das Personal den Sänger nicht in der Lobby des Hotels beließ und Hilfe wie etwa eine Ambulanz für ihn holte, statt ihn alleine in seinem Zimmer mit Balkon im dritten Stock zu lassen.

Laut des neuen Berichts habe die argentinische Ermittlungsrichterin Laura Bruniard, die die Untersuchung leitet, die zwei Männer aufgefordert, sich einen Verteidiger zu suchen. Im Anschluss sollen sie offiziell unter Eid befragt werden. Die Befragungen sollen angeblich in der kommenden Woche, zwischen dem 17. und 19. Dezember, stattfinden.

Der tragische Tod von Liam Payne

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass gegen insgesamt drei Personen ermittelt wird: gegen Paynes engen Freund Roger Nores, den ehemaligen Hotelangestellten Ezequiel David Pereyra und den Kellner Braian Nahuel Paiz. Ihnen wird "Vernachlässigung einer Person mit anschließender Todesfolge sowie die Lieferung und Vermittlung von Betäubungsmitteln" vorgeworfen.

Der Sänger der Boyband One Direction starb am 16. Oktober 2024. Er war aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt. In Paynes Körper wurden Spuren von Alkohol und Drogen gefunden. Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich bei dem tödlichen Sturz um einen Unfall handelte.