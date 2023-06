Er ist dort angekommen, wo er schon lange sein wollte: im Schlagerhimmel. Dass er seinen langjährigen Job bei der Bank gekündigt hat – obwohl ihn deshalb viele für verrückt hielten – nur um sich in der Musikbranche selbstständig zu machen, das hat sich für Steffen Sturm bezahlt gemacht: Sturm hat einen Namen in der Szene und sich mit handgemachten Schlagersongs nach oben gearbeitet.

Schlagzeuger und Songwriter – wie Phil Collins

„Es geht immer ein bisschen was“, hält der gebürtige Marbacher, der in Beilstein seinen zweiten Wohnsitz hat, den Ball flach. Weil er weiß, „man muss immer etwas für den Erfolg tun“. Dass die Welle seiner Popularität aber nicht abflacht, sondern sich „auf einem stabilen Level etabliert hat“, freut den Songschreiber und Schlagzeuger. Auch dass er jüngst von einem Journalisten als „Phil Collins der Schlagerszene“ tituliert wurde. Nicht des Äußeren wegen, sondern weil beide Attribute – Schlagzeuger und Singer-Songwriter – auf ihn wie auf das freilich wesentlich erfolgreichere Ex-Genesis-Bandmitglied zutreffen. „Vermutlich eine Rarität“, mutmaßt Sturm, der nach wie vor Rock und Metal liebt und das Schlagwerk weiterhin im Unterricht lehrt.

Seit dem Frühjahr 2022 schreibt Steffen Sturm meist eigene Songs; sechs hat er bisher veröffentlicht. Es sind Lieder, die etwas mit dem Künstler und seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun haben. So auch seine neueste Single „Geh deinen Weg“, die seit dem 26. Mai auf allen Streaming- und Download-Plattformen zu haben ist und die schon vom Titel her wiedergibt, wovon der Sänger überzeugt ist: Nämlich sich treu zu bleiben, das zu machen, worauf er wirklich Lust im Leben hat und für das er sich ja auch aus der Komfortzone gewagt hat. „Ich will einfach gute Musik machen“, sagt Steffen Sturm, der sich nicht viele Gedanken darüber macht, dass er gelegentlich als „Sunnyboy aus Schwaben“ gehandelt wird. Für ihn zählt vielmehr die Leistung, das Ergebnis, das bei ihm eine Melange aus seinen Gefühlen, Erlebnissen und „einfach guter Musik“ sein soll.

Etliche Preise geholt

Erfolg allein wegen des Äußeren, das lässt Sturm nicht gelten. Seine Fans goutieren diese professionelle Haltung offensichtlich und mögen seine Lieder: Beim Schlagerpreis 2022 hat er mit dem Song in der Kategorie „Lieblingsvideo“ per Publikumsvoting den ersten Platz geholt. Ebenfalls beim Voting in der TV-Sendung „Music-Match“ von MyTVplus in Dresden hat sich Sturm unter den besten drei Künstlern platziert.

Beim Branchenführer Spotify hat der Sänger und Komponist seit seinem Solo-Debüt mittlerweile über 400 000 Plays gesammelt. Und auch auf Youtube fragt die Schlagerklientel den Künstler heftig nach: Der Song „Komm zu mir“ wurde bereits fast 100 000-mal geklickt. Und es mischen sich natürlich immer wieder Live-Auftritte in sein Alltagsleben als Berufsmusiker und Musiklehrer. So tritt Sturm am 15. Juli in Winnenden bei der Schlagerparty im City-Treff auf, die von 22 Uhr an die Schlagerfans locken will.

Mit dabei sind Künstler des Plattenlabels Herz7, zu dem Sturm, aber auch Prince Damien, Tanja & Ines oder Jörg Augenstein gehören. Am 30. Juli ist er im Rahmen des Christopher Street Days auf dem Marktplatz in Stuttgart zu erleben. Und sogar Wien steht auf dem Programm, wo er auf der Prater-Alm die Gäste in seinen Bann ziehen will.

Mehr Informationen gibt es online unter www.steffen-sturm.de