Steffen Bilger lädt ein: Bundestags-Führung für VfB-Fans aus dem Raum Ludwigsburg

1 Statt Vereinspolitik mal große Politik: VfB-Fans können sich für eine Führung durch den Deutschen Bundestag anmelden. Foto: dpa

Wer zum DFB-Pokalfinale aus dem Wahlkreis Ludwigsburg nach Berlin reist, hat die Möglichkeit, eine Führung durch den Deutschen Bundestag zu bekommen. Dazu lädt Steffen Bilger MdB ein.











Am Samstag, 24. Mai, dürfte es in Berlin noch mehr Schwaben geben als sonst – zumindest mehr schwäbische Fußballfans. Ob mit oder ohne Ticket fürs Stadion, der CDU-Bundestagsabgeordnete Steffen Bilger rechnet fest damit, dass auch aus seinem Wahlkreis Ludwigsburg viele das DFB-Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld für einen Besuch in der Hauptstadt nutzen werden. Und wenn man schon mal dort ist, kann man doch auch – was der schwäbischen Sparsamkeit entgegenkommt – zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Bilger jedenfalls lädt aus dem Wahlkreis Ludwigsburg Angereiste zu exklusiven Führungen durch den Bundestag ein.