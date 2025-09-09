Stefanie Hubig: Catcalling: Dieses Problem kann man nicht ins Strafrecht schieben

Justizministerin Stefanie Hubig will prüfen, ob man verbale sexuelle Belästigung als Straftat fassen kann. Doch das ist nicht so einfach, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.

Manchmal ist es ein Schnalzen oder Pfeifen. Nicht selten aber auch ein Spruch, ein Kommentar, anzüglich oder bedrohlich, vielleicht auch beides. Das alles fällt unter sogenanntes Catcalling. So nennt man es, wenn jemand im öffentlichen Raum anzügliche Geräusche, Gesten oder Kommentare macht. Es ist ein Verhalten, dem vor allem Frauen auf offener Straße ausgesetzt sind.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will nun prüfen, ob man das unter Strafe stellen kann. Wer Catcalling erlebt hat, müsste das eigentlich richtig finden. Weil es so belastend ist. Und oft genug beängstigend, belästigend und bedrohlich.

Catcalling: Zu vage für das Strafgesetzbuch

Ist aber das Strafrecht das richtige Instrument? Catcalling ist als Begriff so vage, dass es juristisch kaum zu fassen ist. Es könnte der Justiz viel Arbeit machen – ohne Frauen dadurch zu schützen. Hubigs Ansatz ist deshalb der falsche Weg. Sie selbst spricht nicht von Catcalling, sondern lieber von „verbaler sexueller Belästigung“. Und darin steckt vieles, was schon jetzt als Straftat gilt. Viele Fälle lassen sich als Beleidigung fassen – oder als Bedrohung. Beides steht bereits im Strafgesetzbuch.

Was etwa ist mit dem Pfeifen? Mit den vermeintlichen Komplimenten, die oft herabwürdigend sind? Das auszuhalten, kostet Energie. Es macht viele Frauen zu Recht wütend. Doch gegen diese Formen von Catcalling vorzugehen, ist eigentlich nicht Aufgabe des Staates, sondern eine gesamtgesellschaftliche. Schon jeder Junge sollte wissen: Man ruft Frauen nicht hinterher. Und nein – auch nicht, wenn es nett gemeint ist.