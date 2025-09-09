Stefanie Hubig: Catcalling: Dieses Problem kann man nicht ins Strafrecht schieben

Justizministerin Stefanie Hubig will prüfen, ob man verbale sexuelle Belästigung als Straftat fassen kann. Doch das ist nicht so einfach, meint Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.
Manchmal ist es ein Schnalzen oder Pfeifen. Nicht selten aber auch ein Spruch, ein Kommentar, anzüglich oder bedrohlich, vielleicht auch beides. Das alles fällt unter sogenanntes Catcalling. So nennt man es, wenn jemand im öffentlichen Raum anzügliche Geräusche, Gesten oder Kommentare macht. Es ist ein Verhalten, dem vor allem Frauen auf offener Straße ausgesetzt sind.