Viele ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen haben Social Media zur echten Karriere gemacht. Mit Millionen Followern, eigenen Marken und starken Botschaften beweisen sie, dass Einfluss heute weit über den Catwalk hinausreicht.
Für viele ehemalige "GNTM"-Kandidatinnen ist der Weg vom Catwalk zur Social-Media-Karriere fließend. Auf Instagram, TikTok oder YouTube inszenieren sie sich nicht nur als Models, sondern als Unternehmerinnen, Trendsetterinnen und Rolemodels. Ob Stefanie Giesinger (29), Anna Maria Damm (29) oder Romina Palm (26) - sie zeigen, dass digitale Sichtbarkeit zur neuen Währung des Erfolgs geworden ist.