Viele ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen haben Social Media zur echten Karriere gemacht. Mit Millionen Followern, eigenen Marken und starken Botschaften beweisen sie, dass Einfluss heute weit über den Catwalk hinausreicht.

Für viele ehemalige "GNTM"-Kandidatinnen ist der Weg vom Catwalk zur Social-Media-Karriere fließend. Auf Instagram, TikTok oder YouTube inszenieren sie sich nicht nur als Models, sondern als Unternehmerinnen, Trendsetterinnen und Rolemodels. Ob Stefanie Giesinger (29), Anna Maria Damm (29) oder Romina Palm (26) - sie zeigen, dass digitale Sichtbarkeit zur neuen Währung des Erfolgs geworden ist.

Stefanie Giesinger Stefanie Giesinger, die Siegerin von 2014, ist nicht nur als Model, Podcasterin und Unternehmerin tätig. Mit rund fünf Millionen Instagram-Followern ist sie auch als Influencerin erfolgreich. Auf ihrem Kanal gibt sie Einblicke in ihren Alltag, veröffentlicht ihre Shooting-Bilder oder teilt Kooperationen mit ihren Followerinnen und Followern.

Eine große Social-Media-Reichweite hat sich auch Lena Gercke (37) aufgebaut. Die erste "GNTM"-Gewinnerin, die 2017 ihre Personal Brand LeGer gründete, hat rund 3,3 Millionen Instagram-Abonnenten. Sie postet gerne Neuigkeiten ihrer Marke, gibt aber auch persönliche Einblicke aus dem Alltag oder Urlauben mit ihrer Familie. Mit Partner Dustin Schöne hat sie zwei Töchter, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Anna Maria Damm

Anna Maria Damm, "GNTM"-Fünftplatzierte von 2013, wurde durch ihre Social-Media-Aktivitäten erfolgreich. Heute folgen ihr rund 2,1 Millionen User bei Instagram, die sie zu den Themen "Beauty, Fashion, Lifestyle & Mom" unterhält. Auch auf YouTube hat sie sich einen Namen gemacht, ihr eigener Kanal hat rund 616.000 Abonnenten, der gemeinsame Kanal "Ankat" mit ihrer Schwester Katharina Damm 514.000 Abonnenten.

Betty Taube

Betty Taube (31), Halbfinalistin von 2014, ist mit rund 1,3 Millionen Instagram-Followern ebenfalls eine Social-Media-Bekanntheit. Die Buchautorin hat sich durch Auftritte in verschiedenen TV-Formaten und einer eigenen "taff"-Reihe nach ihrer "GNTM"-Teilnahme einen Namen gemacht. Bald steht schon der nächste Fernsehauftritt an: Taube ist Teil der neuen "Let's Dance"-Staffel.

Romina Palm

Romina Palm, Viertplatzierte von 2021, kann etwa 1,3 Millionen Instagram-Abonnenten verzeichnen. Das Petite-Model war bereits vor seiner Teilnahme auf Social Media aktiv, konnte die Reichweite aber nochmal steigern. Aktuell nimmt sie ihre Follower mit in ihren neuen Alltag als Mutter. Im vergangenen Mai sind die Influencerin und Partner Christian Wolf erstmals Eltern geworden.

Céline Bethmann

Céline Bethmann (27) wurde 2017 zur Siegerin gekürt. Rund 1,1 Millionen User verfolgen aktuell ihren Instagram-Account. Auf ihrem Kanal veröffentlicht sie vor allem Bilder ihrer Looks, zeigt ihren Model-Alltag oder teilt Food- und Workout-Inspirationen.

Rebecca Mir

Rebecca Mir (34) hat es nach ihrem zweiten "GNTM"-Platz 2011 geschafft, sich im TV einen Namen zu machen. Der Moderatorin folgen eine Million User bei Instagram. Zu Eindrücken von ihrem Moderationsalltag und einigen Markenkooperationen gesellen sich persönliche Postings mit Ehemann Massimo Sinató (45).

Welche "GNTM"-Kolleginnen verbuchen ebenfalls eine stattliche Social-Media-Reichweite? Die 2014 freiwillig ausgestiegene Anna Adamyan teilt mit ihren 616.000 Followern intime Momente wie etwa ihre Endometriose und die Kinderwunschbehandlung bei ihrem ersten Kind oder die zweite Schwangerschaft ohne künstliche Befruchtung.

Elena Carrière, Zweitplatzierte von 2016, betreibt ihren Female-Empowerment-Kanal mit 466.00 Followern. 452.000 Instagram-Follower hat Fiona Erdmanns Kanal unter dem Motto "Family, Lifestyle, Business". Die Viertplatzierte von 2007 und dreifache Mutter nimmt ihre Community mit in ihren Alltag in Dubai. Jana Heinisch, "GNTM"-Kandidatin von 2014, verbucht rund 328.000 Instagram-Follower. Sie beschreibt sich selbst als "Pilot, Model, Speaker & Host". Auch mit einer Reality-TV-Karriere nach "GNTM" gelangt man zu Social-Media-Bekanntheit: 2008er-Teilnehmerin Gina-Lisa Lohfink hat rund 330.000 Instagram-Abonnenten.