Stefan Weidner hat ein Buch über die Geschichte des Yoga geschrieben – und überrascht die Leser mit einer Reise durch 1000 Jahre ost-westlicher Geistesgeschichte.
Wer sich mit Yoga mehr als über die üblichen Entspannungs- und Körperübungen hinaus beschäftigt, stellt schnell fest, dass das aus Indien importierte Wissen wesentlich mehr umfasst. Wie viel, ist im jüngst erschienenen Buch „Yoga oder Die sanfte Eroberung des Westens durch den Ostern“ von Stefan Weidner nachzulesen. Der Islamwissenschaftler und Übersetzer spannt den weiten Bogen von den antiken Überlieferungen über islamische Gelehrte bis hin zu den modernen Yoga-Studios in der westlichen Welt – eine Reise durch die ost-westliche Geistesgeschichte, die bisweilen einen langen Atem braucht, aber eine lohnende Lektüre bleibt, an deren Ende sich der Leser eher Gedanken über das Ende der westlichen Vorherrschaft im globalen Kontext und weniger über die richtige Fußstellung in der Rückbeuge macht.