"Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" geht schon in wenigen Wochen in eine neue Runde. Folge zwei der Show mit Stefan Raab (58) und Michael Bully Herbig (56) zeigt RTL am 15. März um 20:15 Uhr live, wie der Sender nun ankündigte.

Dann soll es eine Revanche für die beiden TV-Stars geben. In der ersten Ausgabe der Show Ende Dezember konnte sich der Berliner Arzt Marc gegen Stefan Raab und Michael Bully Herbig durchsetzen. Der Kandidat gewann am Ende 250.000 Euro.

So läuft "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli"

In zwölf Spielrunden treten die beiden Stars in "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" gegen einen Kandidaten an, der sich vorher gegen mehrere Kontrahenten durchsetzen konnte. Die beiden TV-Stars und ihr Herausforderer messen sich dann in Außenspielen, Quizrunden und Geschicklichkeitscompetitions. Schlägt der Kandidat das prominente Duo, winkt ihm ein Preisgeld von 250.000 Euro. Sollten Raab und Bully triumphieren, bleibt das Geld im Pott und in der nächsten Ausgabe wird um 500.000 Euro gespielt. Moderiert wird die TV-Show von Elton (53), die Spiele kommentiert Frank "Buschi" Buschmann (60).

Die erste Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" (auch bei RTL+) lief am 21. Dezember 2024, insgesamt etwa 1,9 Millionen Zuschauer schalteten ein. In der jungen Zielgruppe kam die Sendung auf 18,8 Prozent Marktanteil. Die zweite Show könnte mit der nächsten Runde von "Schlag den Star" auf ProSieben um die Zuschauer konkurrieren, ein Ableger von Raabs ehemaliger Show "Schlag den Raab". Tickets für "Schlag den Star" am 15. März sind bereits online buchbar.

ProSieben könnte aber ähnlich wie bei "TV total" einem direkten Duell mit ihrem langjährigen Zugpferd kurzfristig noch aus dem Weg gehen. Der Münchner Sender hatte kurz vor der ersten Free-TV-Ausstrahlung von Stefan Raabs "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" am Mittwoch, den Sendeplatz von "TV total" verlegt. Die Show mit Raab-Nachfolger Sebastian Pufpaff (48) läuft mittlerweile immer dienstags statt mittwochs.