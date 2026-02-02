Stefan Uhl übernimmt am Wochenende: Moderator Steffen Hallaschka steigt bei stern TV am Sonntag aus

Steffen Hallaschka wird künftig nicht mehr durch die Sonntagsausgabe von "stern TV" führen. An seiner Stelle wechselt sich nun Redaktionsleiter Stefan Uhl mit Mareile Höppner ab.
Am Sonntag heißt es bei "stern TV" fortan Stefan statt Steffen: Wie RTL am Montag bekannt gibt, wird die Sendung nach ihrer NFL-Pause am 15. Februar in neuem Gewand zurückkehren. Anstelle des bisherigen Moderators Steffen Hallaschka (54) führen dann im wöchentlichen Wechsel Redaktionsleiter Stefan Uhl sowie weiterhin Moderatorin und Journalistin Mareile Höppner (48) ab 22:15 Uhr durch die Sendung. Auch das Studio ist ein neues und befindet sich nun in Köln-Bocklemünd.