Stefan Uhl übernimmt am Wochenende: Moderator Steffen Hallaschka steigt bei stern TV am Sonntag aus

Steffen Hallaschka wird künftig nicht mehr durch die Sonntagsausgabe von "stern TV" führen. An seiner Stelle wechselt sich nun Redaktionsleiter Stefan Uhl mit Mareile Höppner ab.

Am Sonntag heißt es bei "stern TV" fortan Stefan statt Steffen: Wie RTL am Montag bekannt gibt, wird die Sendung nach ihrer NFL-Pause am 15. Februar in neuem Gewand zurückkehren. Anstelle des bisherigen Moderators Steffen Hallaschka (54) führen dann im wöchentlichen Wechsel Redaktionsleiter Stefan Uhl sowie weiterhin Moderatorin und Journalistin Mareile Höppner (48) ab 22:15 Uhr durch die Sendung. Auch das Studio ist ein neues und befindet sich nun in Köln-Bocklemünd.

Fans des ursprünglichen Moderators müssen sich aber nicht sorgen, Hallaschka wird weiterhin und wie gewohnt die Ausgabe am Mittwoch präsentieren. Die Entscheidung, "dass er sich künftig ganz auf die Kernmarke ,stern TV' am Mittwoch konzentriert", sei demnach "in Abstimmung mit Steffen Hallaschka" getroffen worden.

Vollstes Vertrauen in den Neuen

In Uhl setzen die Senderverantwortlichen ihr vollstes Vertrauen, wie Christian Schleker, Chefredakteur Primetime RTL News, beteuert. Das Amt als Redaktionsleiter von "stern TV" hat Uhl zwar erst seit August des vergangenen Jahres inne, er arbeitete zuvor aber bereits über 20 Jahre lang als Journalist für das Format, mehr als die Hälfte davon auch als Reporter vor der Kamera.

Er sei dementsprechend zutiefst dankbar für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und es bedeute ihm "wirklich viel, die Sendung am Sonntag jetzt auch moderieren zu dürfen". Seine Kollegin Mareile Höppner ist schon seit knapp drei Jahren für die Sonntagsausgabe als Moderatorin im Einsatz, die Folge unter der Woche hat sie seither mehrfach vertretungsweise übernommen.

Steffen Hallaschka hat "stern TV" im Januar 2011, also vor fast genau 15 Jahren, erstmals moderiert. Damals löste er Günther Jauch ab, der 20 Jahre lang das prägende Gesicht des Formats war.