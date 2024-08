Stefan Raab vs. Regina Halmich: Laura Wontorra berichtet vom Boxring

1 Neben Elton wird auch Laura Wontorra live vom Boxring berichten. Foto: RTL / Fine Lohmann

Am 14. September steigen Stefan Raab und Regina Halmich zum dritten Mal in den Ring. Neben den Ex-Boxweltmeistern Dariusz Michalczewski und Firat Arslan werden bei der Show zahlreiche weitere Promis vertreten sein. Moderiert wird der Abend von Elton, Laura Wontorra berichtet am Boxring.











Link kopiert



Der dritte und angeblich letzte Boxkampf zwischen Stefan Raab (57) und Regina Halmich (47) rückt immer näher. Am 14. September (20:15 Uhr, live bei RTL und auf RTL+) geht der Fight zwischen dem TV-Schwergewicht und der mehrfachen Boxweltmeisterin in Düsseldorf über die Bühne. Für die Live-Übertragung schickt RTL seine bekanntesten Gesichter in beziehungsweise an den Ring. Wie der Sender am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird seine Allzweckwaffe Laura Wontorra (35) vom Geschehen berichten.