„Stefan Raab Show“-Special: Stefan Raab bekommt eigene Live-Show zum Dschungelcamp

Das Dschungelcamp wird um einen Star reicher - wenn auch nicht in der Sendung selbst. Im Anschluss läuft eine Spezial-Ausgabe der „Stefan Raab Show“. Zudem gibt es zwei Camps.
Stefan Raab wird in den kommenden Wochen in einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner „Stefan Raab Show“ das Dschungelcamp satirisch kommentieren. Laut RTL sollen die sechs Live-Ausgaben mit Titel „Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach“ am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag der nächsten beiden Wochen jeweils um 23.30 Uhr beginnen.