„Stefan Raab Show“: Entertainer setzt in RTL-Show auf nackte Provokation

Nach den ersten Folgen der „Stefan Raab Show“ setzt Entertainer Stefan Raab nun auf nacktes Publikum und schrägen Humor. Trotz Kritik erreichte die Sendung erneut ein großes Publikum.
– Nackte Menschen im Publikum, viel nackte Haut auf der Bühne: Die dritte Ausgabe der neuen „Stefan Raab Show“ auf RTL hat erneut für Gesprächsstoff gesorgt. In einer weiteren 15 Minuten langen Live-Sendung präsentierte Entertainer Stefan Raab unter anderem einen Künstler, der mit akrobatischen Kunststücken vornehmlich seine Geschlechtsteile in Szene setzte. Das sorgte im Publikum für teils überraschte, teils entsetzte Gesichter.