Stefan Raab: Mutmaßlicher Diebstahl an Entertainer beschäftigt auch die Polizei

Mutmaßlicher Diebstahl an Entertainer beschäftigt auch die Polizei

1 Stefan Raab ist offenbar bestohlen worden. Foto: dpa/Julia Feldhagen

Stefan Raab soll von einem Unbekannten beklaut worden sein. Eine seiner Kameras ist weg. Der Entertainer stellt in seiner Show ein Ultimatum - und auch die Polizei ist involviert.











Link kopiert



Entertainer Stefan Raab (57) hat in seiner neuen Show über einen mutmaßlichen Diebstahl an seinem Equipment berichtet - nun ruft das auch die Polizei auf den Plan. Zwar sei keine Anzeige eingegangen, sagte eine Sprecherin in Köln. Aber da die Polizei Kenntnis von dem Vorgang bekommen habe, sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.