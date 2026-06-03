Mit einem einzigen Wort schrieb Regina Zindler 1999 Fernsehgeschichte: Aus ihrem sächsisch ausgesprochenen "Maschendrahtzaun" machte Stefan Raab einen Nummer-eins-Hit. Nun ist die TV-Kultfigur gestorben.
Regina Zindler ist tot. Die Sächsin, die 1999 mit einem einzigen Wort zur Kultfigur des deutschen Fernsehens wurde, starb bereits am 5. Mai in ihrer Heimatstadt Zwickau. Sie wurde 78 Jahre alt. Wie die "Bild" berichtet, erlag Zindler einer schweren Krebserkrankung. Aus ihrem Ausspruch "Maschendrahtzaun" hatte Stefan Raab (59) 1999 einen großen Hit gemacht.