Stefan Raab live! Infos "in großen Teilen schlicht erfunden"

Von (ili/spot) 14. Oktober 2018 - 12:19 Uhr

Beim Founders Festival Bits & Pretzels in München lief er sich im September 2017 schon mal warm: Entertainer Stefan Raab Foto: imago/Future Image

Entertainer Stefan Raab wird ab kommender Woche dreimal live in Köln auftreten. So weit, so klar. Doch was bei "Stefan Raab live!" auf der Bühne passiert, ist offenbar noch ein Geheimnis. Anderslautende Meldungen wies der Veranstalter Brainpool entschieden zurück.

Entertainer Stefan Raab (51) kehrt auf die Bühne zurück. Die erste von drei Live-Shows in der Kölner Lanxess Arena beginnt am kommenden Donnerstag (18. Oktober) um 20 Uhr. "Stefan Raab live!" steht außerdem am 17. November und 8. Dezember auf dem Programm. Soweit die erfreulichen Fakten. Alle anderen Informationen, die am gestrigen Samstag zu lesen waren, sind allerdings offenbar "in großen Teilen schlicht erfunden", wie der Veranstalter Brainpool in einem Statement auf Facebook klarstellte.

"Die Informationen zu Ablauf und Inhalt der Show sind frei erfunden. Die Zusammenstellung der Gäste ist in Teilen erfunden. Es wird berichtet, dass es auch ein Mini-TV-Comeback gäbe sowie eine Live-Schalte zu ProSieben. Dies ist ebenfalls schlichtweg frei erfunden und unwahr." Ein kleines Detail verrät Brainpool dann aber immerhin noch über die anstehende Auftakt-Show: "Viel Vergnügen bei der Show am nächsten Donnerstag, wird natürlich Knaller! Euer Stefan Raab live-Team", schließt der Post. Es bleibt also spannend, was der Entertainer und sein Team ab Donnerstag auf die Bühnen zaubern werden...

Drei Jahre nach dem TV-Abschied

Ende November 2017 hatte Stefan Raab zur Freude der Fans via Video auf der Facebook-Seite seiner einstigen Kult-TV-Show "TV Total" bekannt gegeben, dass er 2018 auf die Bühne zurückkehren werde. Also drei Jahre nach seinem TV-Abschied. Denn Mitte 2015 hatten Raab und der Sender ProSieben gemeinsam veröffentlicht, dass der Entertainer seine TV-Karriere zum Ende des Jahres 2015 beenden werde. Die letzte Ausgabe von "TV total" wurde dann tatsächlich am 16. Dezember 2015 ausgestrahlt und am 19. Dezember 2015 verabschiedete sich Raab mit der Sendung "Schlag den Raab" von seinem TV-Publikum. Seine erste TV-Show "Vivasion" moderierte er ab Dezember 1993...