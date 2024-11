Stefan Raab hat die Qual der Wahl: Chefsache ESC 2025: Mehr als 3.000 Bewerber wollen nach Basel

1 Inga Leschek von RTL, Stefan Raab sowie ARD-Programmdirektorin Christine Strobl (v.l.n.r.) bei der ESC-Pressekonferenz Ende Oktober. Foto: Raab Entertainment/RTL/ARD/NDR/Willi Weber

Die Bewerbungsfrist für den deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" ist abgelaufen. Die Veranstalter zeigen sich begeistert - 3.281 Künstlerinnen, Künstler und Bands haben sich beworben.











Die Resonanz ist überwältigend: Für den deutschen ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" haben sich 3.281 Künstlerinnen, Künstler und Bands beworben. Wie die verantwortlichen Sender am Freitag mitteilten, ist die Bewerbungsfrist für die von Stefan Raab (58), ARD und RTL gemeinsam ausgerichtete Show am Donnerstag (28.11.) abgelaufen. Eine so große Bewerberzahl gab es demnach zuletzt 2010.