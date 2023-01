Stefan Kuntz in Stuttgart

Der türkische Fußball-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat sich in Stuttgart einer Knieoperation unterzogen. „Alles lief perfekt. Ich werde bald zurück in der Türkei sein“, teilte Kuntz auf Instagram mit. Der Europameister von 1996 hat mit den Türken erst im März in der EM-Qualifikation die nächsten Pflichtspiele.

Kuntz hatte im September 2021 den Posten des Nationaltrainers in der Türkei übernommen, die WM-Teilnahme in Katar aber verpasst. Zuvor hatte der frühere Torjäger die deutsche U21-Auswahl zweimal zum EM-Titel geführt.