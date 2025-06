Der frühere Bayern-Kapitän rühmt die Entwicklung von Nick Woltemade, der nach dem Debüt in der Nationalelf gerade in der U21 bei der EM auftrumpft. „Bayern sollte ihn im Fokus haben.“

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg ist begeistert von der rasanten Entwicklung von Jungstar Nick Woltemade. Der 45-Jährige sieht den Stuttgarter perspektivisch sogar als einen möglichen Nachfolger von Harry Kane beim FC Bayern München an.

„Das ist ein Stürmer, den Bayern München im Fokus haben sollte - definitiv. Nicht jetzt, aber wenn Harry Kane mal geht irgendwann“, sagte der ehemalige Münchner Kapitän bei einem Medientermin am Rande der laufenden Club-WM in Miami. Das könnte in einem Jahr oder auch nach dem Vertragsende des 31 Jahre alten Engländers 2027 der Fall sein.

„Der ist gemacht für hohe Ambitionen“

„Dann ist Nick Woltemade ein Spielertyp und auch dieser Neuner, bei dem sich Bayern München schon mal Gedanken machen sollte“, sagte Effenberg: „Sonst machst du irgendetwas falsch. Wer bei Stuttgart so performt wie im DFB-Pokal-Endspiel und so weiter, der ist schon gemacht für hohe Ambitionen.“

Der 23-jährige Woltemade trumpft nach einer starken Premierensaison aktuell bei der U21-EM in der Slowakei auf. Dort führt er nach der Vorrunde mit vier Treffen die Torschützenliste an und trifft mit dem DFB-Team am Samstag im Viertelfinale auf Italien.

Vor dem Turnier mit den Junioren hatte Woltemade beim Finalturnier der Nations League seine ersten zwei Länderspiele in der Nationalmannschaft bestritten. Ihn hätten „logischerweise“ schon viele Clubs im Fokus, meinte Effenberg: „Das ist eine Superentwicklung von dem Jungen.“

Kein typischer Neuner

Nach dem Wechsel von Bremen nach Stuttgart habe er beim VfB „richtig gut performt. Auch wie er Fußball spielt mit seinen fast zwei Metern. Eigentlich gehört er auf den Basketball-Court. Aber das ist ein richtig guter Fußballer.“

Als Spielertypen könne man Woltemade gar nicht so richtig beschreiben, findet der 56-jährige Effenberg: „Du kannst ihn vorne reinstellen. Er kann sich aber auch fallenlassen und mitkicken. Er hat da ein paar Moves (Bewegungen) drauf, wo ich sage: Wow, mit dieser Größe ist das außergewöhnlich. Das ist kein typischer Neuner, aber eine Neun, die eigentlich jede Mannschaft braucht. Stuttgart kann froh sein, dass sie ihn haben.“ Die Frage lautet längst: Wie lange noch?

Effenberg gefällt, dass Woltemade (Vertrag bis 2028 beim VfB) auch nach dem Debüt in der Nationalelf noch die U21-EM mit vollem Ehrgeiz spielt. „Ich finde das großartig, diese Einstellung. Er hätte auch sagen können, ich muss mich ausruhen, es war eine lange Saison. Aber das ist ein großes Turnier. Du kannst da einen Titel gewinnen. Er performt auch da und ist ein ganz entscheidender Faktor.“